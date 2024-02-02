Израильская армия освободила более 100 палестинцев, арестованных в Газе

Израильская армия в четверг освободила 114 палестинцев. Они были арестованы во время наземной операции в Секторе Газа, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как передают источники в службе безопасности палестинской пограничной службы, освобожденных передали палестинской стороне на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом на юге Сектора Газа.

Некоторых из освобожденных палестинцев из-за ухудшения состояния их здоровья перевели в больницу Наджар в Рафах.

В сообщении говорится, что во время наземной операции в Секторе Газа израильская армия арестовала сотни палестинцев и отправила их в неизвестные места.

Некоторые из задержанных, с которыми общалось издание во время их пребывания в больнице, заявили, что их "били, унижали и пытали" во время задержания. Однако отмечается, что данные утверждения не были проверены.

Напомним, вчера сообщалось, что Израиль и ХАМАС якобы договорились о временном перемирии. В его ходе планировалось новое освобождение заложников.