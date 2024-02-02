Ермак и Салливан обсудили ситуацию на передовой и поддержке Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел очередной телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Отметил результативность своей недавней встречи с и. о. первого заместителя государственного секретаря США, заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофером Смитом в Киеве" , - заявил он.

Ермак вместе с Салливаном обсудили текущую ситуацию на фронте и действия Сил обороны Украины для отпора российскому вторжению. В частности, они рассмотрели актуальные потребности украинской армии.

В свою очередь, Ермак акцентировал, что каждый день и ночью украинские города и общины страдают от террористических воздушных атак России, поэтому потребность в усилении системы ПВО Украины остается очень острой.

Кроме того, Салливан поздравил Украину и всю команду президента Владимира Зеленского с решением лидеров Евросоюза о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Он отметил, что администрация президента США ведет активный диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы достичь согласия Конгресса по принятию финансирования для Украины.