РФ не получала просьбу передать тела якобы погибших в Ил-76 – Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Администрация президента Российской Федерации не получала от Украины запрос на передачу тел военнопленных, которые, по утверждению российской стороны, погибли 24 января в самолете Ил-76 под Белгородом, сообщает Украинская правда.

"В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76" , – заявил Песков.

Напомним, 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел с Ил-76, но "российская сторона на это не идет".

Он не уточнил, кому конкретно была адресована эта просьба.

Украина настаивает на проведении международного расследования по обстоятельствам падения самолета Ил-76 и по выяснению, "что же на самом деле находилось внутри: были ли там люди или боекомплект, кто там был, кроме экипажа", сказал Юсов.

Российские власти утверждали, что 24 января в Ил-76 разбилось 74 человека, из которых 65 – это якобы украинские военнопленные, которых должны были обменять в тот день вместе с еще одной группой. Украинские власти не имеют подтверждений и не видят доказательств этого. При этом украинская сторона не отрицает сбития самолета, о чем заявила РФ.

Среди пленных, которые вернулись в Украину в результате обмена 31 января, не было тех военных, которых договаривались обменять 24 января и не обменяли после падения Ил-76.