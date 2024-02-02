Запад должен обеспечить поражение РФ в Украине – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай. Об этом британский министр сказал в интервью The Telegraph, сообщает Европейская правда.

По его словам, "режимы, которые не верят в демократию", наблюдают за войной в Украине и могут начать атаковать западные государства, если решат, что у них "иссяк запас прочности".

Говоря о поездке в Вашингтон на этой неделе, где он встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном, государственным секретарем США, Шаппс сказал, что Запад должен "очень, очень четко осознать, что это экзистенциальная проблема" и речь идет не только об Украине.