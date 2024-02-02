Залужный раскритиковал систему оборонно-промышленного комплекса в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный обратил внимание на монополизацию оборонной промышленности и несовершенство законодательства, что приводит к проблемам с производством оружия в Украине.﻿ Об этом говорится в колонке Залужного для СNN, сообщает Украинская правда.

"Мы остаемся ограниченными несовершенством нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичной монополизацией оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве - например, боеприпасов, - что еще больше углубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок" , – говорится в публикации.

Залужный считает, что Украина должна "признать значительное преимущество, которое имеет враг в мобилизации человеческих ресурсов, и то, как это соотносится с неспособностью государственных институтов в Украине повысить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер".

Напомним, в колонке Залужный очертил три главные цели, на которых надо сосредоточить усилия в войне против российской агрессии, а также заявил, что перед Вооруженными силами стоит вызов по созданию совершенно новой государственной системы технологического перевооружения.