В ВСУ объяснили, почему РФ стала чаще применять баллистику для обстрелов
Российские войска стали чаще атаковать Украину баллистикой. Причина того, что захватчики понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе и крылатых ракет, поэтому ищут другие методы террора. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Противник чаще применяет ракеты, которые летят по баллистической траектории. Это "Искандер-М", аэробалистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С- 300", - рассказал Игнат.
Он отметил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет.
"Поэтому враг прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много", - пояснил спикер Воздушных сил.