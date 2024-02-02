В ВСУ объяснили, почему РФ стала чаще применять баллистику для обстрелов

Российские войска стали чаще атаковать Украину баллистикой. Причина того, что захватчики понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе и крылатых ракет, поэтому ищут другие методы террора. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Противник чаще применяет ракеты, которые летят по баллистической траектории. Это "Искандер-М", аэробалистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С- 300" , - рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет.