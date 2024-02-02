"Укрпочта" в прошлом году увеличила количество отправок на 40%

"Укрпочта" в 2023 году нарастила количество отправлений на 40%, привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи, а также в сотрудничестве с "Укрзализныцей" перевезла 15 млн посылок.﻿ Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Экономическая правда.

На сегодня "Укрпочта" насчитывает 27 тыс точек по всей Украине и около 40 тыс работников.

"Компания показывает устойчивые результаты. В 2023 году Укрпочта нарастила количество отправлений на 40%. Привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи. В сотрудничестве с Укрзализныцей перевезла 15 млн посылок" , - отметил Кубраков.

По его словам, благодаря налаживанию авиасообщения с США более 1 млн украинских товаров успешно реализуется на американских маркетплейсах.

В 2024 году компания планирует полностью перейти на автоматизированный процесс сортировки посылок и 100% отправлений обрабатывать с помощью роботизированных сортировочных линий.