"Укрпочта" в прошлом году увеличила количество отправок на 40%
"Укрпочта" в 2023 году нарастила количество отправлений на 40%, привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи, а также в сотрудничестве с "Укрзализныцей" перевезла 15 млн посылок. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Экономическая правда.
На сегодня "Укрпочта" насчитывает 27 тыс точек по всей Украине и около 40 тыс работников.
"Компания показывает устойчивые результаты. В 2023 году Укрпочта нарастила количество отправлений на 40%. Привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи. В сотрудничестве с Укрзализныцей перевезла 15 млн посылок", - отметил Кубраков.
По его словам, благодаря налаживанию авиасообщения с США более 1 млн украинских товаров успешно реализуется на американских маркетплейсах.
В 2024 году компания планирует полностью перейти на автоматизированный процесс сортировки посылок и 100% отправлений обрабатывать с помощью роботизированных сортировочных линий.