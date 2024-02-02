Британия впервые за 2016 проведет испытание ядерной ракеты

Великобритания впервые с 2016 года проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане, сообщает Европейская правда.

Судоходные компании были предупреждены о том, что будут проведены испытания, когда подводная лодка HMS Vanguard прибыла в Атлантический океан.

Испытание, в котором будет задействована боеголовка без ядерного заряда, состоится до 4 февраля примерно в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5 900 км.

Последний раз Великобритания испытывала ядерное оружие в 2016 году.

Хотя такие испытания планируются заранее и не являются прямым ответом на геополитическую деятельность, они происходят на фоне обострения кризиса в Красном море.