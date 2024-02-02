США вскоре начнут удары по иранским целям в Сирии и Ираке – WSJ

США уже в эти выходные начнут наносить удары по целям по многочисленным целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку на свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, сообщает Европейская правда.

Целями американских ударов станут иранский контингент и объекты, отметили собеседники издания.

Кроме того, в материале говорится, что ответ, который, как ожидается, начнется уже в эти выходные, будет "многоуровневым".

Она будет совмещать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации, отмечает издание.

По словам американских чиновников, цель состоит в том, чтобы заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, что, как они надеются, приведет к деэскалации напряженности.

В то же время издание отмечает, что Иран направил сигнал, который не отдавал приказ о нападении на базу США, и предупреждая, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе будут побуждать его нанести ответный удар.