НБУ прогнозирует ускорение инфляции в Украине в 2024 году

Национальный банк прогнозирует, что инфляция в этом году умеренно ускорится, но уже в 2025 году будет в пределах целевого диапазона.﻿ Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, сообщает Экономическая правда.

В конце 2023 года потребительская инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении благодаря:

значительному предложению продуктов питания;

ослаблению давления на расходы бизнеса;

сохранению курсовой устойчивости.

"В первые месяцы 2024 года она будет оставаться близкой к текущим уровням, однако умеренно возрастет во втором полугодии и в конце года составит 8,6%" , - посчитали в Нацбанке.

Это будет обусловлено прежде всего исчерпанием эффектов неблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и ростом расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

После снижения рисков безопасности в 2025 году инфляция замедлится до 5,8% и вернется к цели 5% в 2026 году.

Ожидается, что этому будут способствовать как уменьшение внешнего инфляционного давления, в частности из-за удешевления энергоносителей, так и последовательная монетарная политика НБУ.