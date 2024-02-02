Суд арестовал имущество экснардепа Царева на 460 млн гривен

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии России, сообщает Украинская правда.

Общая стоимость арестованного имущества - 460,6 млн грн.

Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке в Киевской области, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев, отмечают в СБУ.

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

Кроме того Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили Цареву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта как государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины", – отметили в СБУ.