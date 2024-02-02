В НБУ прогнозируют отмену моратория на повышение тарифов в 2025 году

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.﻿ Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет" , - говорится в отчете.

Базовый сценарий макропрогноза НБУ за январь 2024 года предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года.

Как отмечается в отчете, мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги играл немаловажную роль в снижении инфляции в 2023 году до 5,1%.

По данным НБУ, несмотря на значительное снижение в 2023 году мировые цены на природный газ оставались значительно выше, чем учтено в тарифах на ряд услуг ЖКХ для населения (природный газ, отопление и горячую воду). Их приведение к рыночно-обоснованному уровню могло бы создать значительный положительный вклад в рост ИПЦ (около 4 п.п.), однако это влияние не было реализовано благодаря мораторию на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ.

Отложенная инфляция

"Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. Отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний" , - говорится в отчете.

По данным НБУ, соответственно, будут усиливаться риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли.

"Ценное давление будет откладываться на будущее. Зато ускоренное повышение стоимости энергоносителей, что устранит дисбалансы в энергетическом секторе, будет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения" , - добавили в НБУ.

Мораторий на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля 2023 года НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандума) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.