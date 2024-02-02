Орбан недоволен словами Кулебы, назвавшего его провенгерским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выразил недовольство заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего его провенгерским политиком. Об этом Орбан заявил в эфире радио Kossuth, сообщает Европейская правда.

Орбан гневно сказал, что его "не интересует" мнение украинских властей.

"Страна не должна опуститься до того, чтобы кто-то другой мог рассказывать нам, каковы премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии" , - отметил Орбан.

По его словам, Венгрия – это "суверенная страна", которая "не претендует на одобрение" других стран.

"Пусть соседи-славяне не рассказывают мне, кто мы есть, о тысячелетнем венгерском государстве. Мы сами это решим. Возможно, они имели в виду это как дружеский жест, но уважающая себя страна не может такого сказать, а если скажут, так не удивляйтесь, мы это пропустим мимо ушей" , - добавил Орбан.

Напомним, в интервью венгерскому порталу Telex Кулеба сказал, что его венгерский коллега Петер Сийярто и премьер Венгрии Виктор Орбан – не пророссийские, а провенгерские политики.

Его заявление прозвучало после переговоров с Сийярто и главой Офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде.