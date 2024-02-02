Украина и Канада завершают соглашение о гарантиях безопасности – МИД

Украина и Канада договариваются о гарантиях безопасности для нашей страны. Соответствующий договор на финишной прямой. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы знаем, что даже после войны Украина останется с таким опасным соседом как Россия, поэтому Канада должна и дальше оказывать помощь, которая будет постоянной, надежной. Эта помощь будет включать наши обязательства по долгосрочным обязательствам безопасности" , - сказала министр.

Жоли отметила, что все страны G7 заключат отдельные, но созвучные договоры с Украиной о гарантиях безопасности. Договор между Украиной и Канадой на финишной прямой.