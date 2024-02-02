Польские фермеры снова собираются заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры анонсировали новую общенациональную забастовку. Она начнется 9 февраля и продлится до 10 марта. Инициатором выступил независимый профсоюз фермеров "Солидарность". Сообщение об этом обнародовано на сайте профсоюза, сообщает Лига.Бизнес.

"Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества" , – говорится в заявлении "Солидарности".

Фермеры подчеркнули, что пассивность польских властей, декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией, заявления о соблюдении всех решений ЕК по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины "не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку".

Акция протеста предусматривает блокирование всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также дорог и автомагистралей по всей стране. Забастовка начнется в 10:00 9 февраля.

11 января польские перевозчики анонсировали возобновление блокады в Медыке на границе с Украиной, откуда 6 января ушли фермеры из организации "Обманутое село". Они разблокировали пункт пропуска "Медыка — Шегини" после подписания договора с правительством о выполнении их требований.

31 января Европейская комиссия официально предложила продлить на год, до середины 2025 года, беспошлинный режим для экспорта из Украины. Однако он будет не столь либерален, как предыдущие два года, и учитывает особенности фермеров ЕС и других заинтересованных лиц.

Новые автономные торговые мероприятия фактически предусматривают введение квот на самые чувствительные продукты: мясо птицы, яйца и сахар. Если импорт этих продуктов превысит среднегодовые объемы импорта за 2022 и 2023 годы, на них будут введены пошлины.

Предложение Еврокомиссии должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС.