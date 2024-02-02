МИД Украины требует пояснений от немецкого канала за сюжет из оккупированного Мариуполя

Министерство иностранных дел Украины призывает немецкий телеканал ZDF объяснить поездку своего репортера в оккупированный Мариуполь без согласования с Украиной. Соответствующее заявление опубликовал спикер МИД Олег Николенко, сообщает Европейская правда.

Спикер подчеркнул, что "искажение реальности" не может считаться журналистской работой, и что глава московского бюро ZDF не получал от Киева согласия на поездку в Мариуполь и это нарушение украинского законодательства.

"Призываем ZDF предоставить официальные объяснения. Нарушения законодательства Украины могут повлиять на дальнейшую деятельность этого телеканала в Украине" , – добавил Николенко.

Напомним, журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Керпер, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж с искаженной картиной о жизни в оккупированном Россией Мариуполе.

Перед этим на сюжет отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев, добавив, что сюжет вызвал резко негативную реакцию среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в том числе коллег Керпера из ZDF

По его словам, украинское посольство сразу связалось с редакцией и там признали ошибку и заверили в уважении к территориальной целостности Украины.