Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров на Херсонщине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский отреагировали на гибель на Херсонщине двух французских волонтеров в результате российского обстрела, сообщает Европейская правда.

Макрон назвал обстрел, повлекший гибель волонтеров, "подлым и недостойным поступком".

"Мои мысли с их близкими и пострадавшими коллегами. Выражаю солидарность со всеми волонтерами, которые помогают населению" , – добавил президент Франции.

Зеленский отметил, что это очередное свидетельство того, что российский террор "не знает границ и не делает различий между гражданами разных стран", а Украина всегда будет благодарна французским волонтерам, которые приехали помогать.

"Мои соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого ужасного обстрела" , – добавил он.

Напомним, вечером 1 февраля глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате российского обстрела в Бериславе погибли двое волонтеров – граждан Франции и еще трое их коллег получили ранения, пострадал также активист украинского представительства организации.