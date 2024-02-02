Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров на Херсонщине
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский отреагировали на гибель на Херсонщине двух французских волонтеров в результате российского обстрела, сообщает Европейская правда.
Макрон назвал обстрел, повлекший гибель волонтеров, "подлым и недостойным поступком".
"Мои мысли с их близкими и пострадавшими коллегами. Выражаю солидарность со всеми волонтерами, которые помогают населению", – добавил президент Франции.
Зеленский отметил, что это очередное свидетельство того, что российский террор "не знает границ и не делает различий между гражданами разных стран", а Украина всегда будет благодарна французским волонтерам, которые приехали помогать.
"Мои соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого ужасного обстрела", – добавил он.
Напомним, вечером 1 февраля глава Херсонской ОВА сообщил, что в результате российского обстрела в Бериславе погибли двое волонтеров – граждан Франции и еще трое их коллег получили ранения, пострадал также активист украинского представительства организации.