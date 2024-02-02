Канада и Украина учредят коалицию для возвращения украинских детей из РФ

Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию. Об этом на совместном брифинге в Киеве объявили министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

"Важность возвращения детей нельзя недооценивать. Это вопрос нашей человечности. Поэтому позже сегодня Канада и Украина начнут новую международную коалицию по возвращению украинских детей" , – отметила Мелани Жоли.

По ее словам, в рамках этого механизма планируется сотрудничество со многими странами для того, чтобы обеспечить защиту прав этих детей.