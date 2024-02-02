В Минсоцполитики отрицают, что блокируют карточки, с которых не снимают пенсии

Минсоцполитики опровергает некорректную информацию, распространяемую от имени министерства, относительно блокирования банковских карт пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Минсоцполитики не давало никаких комментариев относительно какого-либо блокирования банковских карт украинских граждан. Во-первых, потому что никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт" , - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, новость, которая была некорректно интерпретирована, касается другого: если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение 6 месяцев, и по такой карте нет движения средств, пенсия продолжает начисляться, но не поступает карточный счет.

"Причина этого - то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ (и ей впоследствии могут воспользоваться мошенники) и является ли владелец живым, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, растут в разы" , - сообщили в пресс-службе.

Поэтому для продолжения выплат такому человеку нужно получить подтверждение, что пенсионер жив, и сам пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свое лицо, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется ему на карточку, разъяснили в пресс-службе.