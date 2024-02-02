Глава МИД Польши отправился в США убеждать продолжить помощь Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправляется в Соединенные Штаты с визитом. Его цель – убедить Вашингтон оказать Украине дальнейшую помощь, сообщает Лига.net.

Сикорский заявил, что "следует говорить с неуверенными", поэтому он летит в Вашингтон для того, чтобы "убедить неуверенных там" продолжать оказывать Украине помощь в войне против России.

Глава польского МИД поздравил "хорошие новости из Брюсселя" по поводу договоренности стран-членов Европейского Союза выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах.