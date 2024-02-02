Венгерские фермеры планируют протестовать у границы с Украиной

В следующую пятницу венгерские фермеры готовятся протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь против продления Евросоюзом льготного режима торговли с Украиной, в частности для зерновых, сообщает Европейская правда.

Руководитель Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб заявил, что они недовольны планами Еврокомиссии продолжить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, потому что им придется конкурировать с продукцией, производство которой "не должно учитывать никакие требования ЕС".

Союз заявил, что фермеры "поддерживают венгерское правительство, которое защищает их интересы от Брюсселя".

Перед этим министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что предложение Еврокомиссии о продлении режима льготной торговли с Украиной "не предлагает никаких решений" в вопросе украинского зерна, поэтому Венгрия планирует сохранить свой национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, в среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции.

Льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 года и продлевался в 2023 году. В то же время из-за недовольства фермеров ЕС на несколько месяцев 2023 года вводил временные ограничения для некоторых видов агропродукции, а отдельные страны, среди которых и Венгрия, продолжили их и после отмены на уровне Евросоюза, в одностороннем порядке.

Срок действия текущего продления режима торговли без пошлин и квот для Украины истекает 5 июня 2024 года, для Молдовы – 24 июля 2024 года.