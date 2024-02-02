Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Во время разговора речь шла о "формуле мира" и возвращении детей, принудительно вывезенных в Россию.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

"Прежде всего поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране. Проинформировал коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.

Сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей" , – говорится в сообщении.

Также обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политический диалог, добавил Зеленский.