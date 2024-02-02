Удар по Крыму: ВСУ уничтожили три самолета РФ на аэродроме "Бельбек"

Во время удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января были поражены как минимум три российских самолета. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, лучшим подтверждением результатов боевой работы являются спутниковые снимки.

"Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен" , — сказал Игнат.

Одновременно спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что военные пока не могут подтвердить слухи о якобы гибели генерала Александра Татаренко.