Apple в этом году представит собственный искусственный интеллект

Американская компания Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта, которые появятся у пользователей позже в этом году.﻿ Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Заглядывая в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее. В том числе в искусственный интеллект, которому мы уделяем огромное количество времени и усилий, и нам не терпится поделиться подробностями нашей работы в этом направлении позднее в этом году" , - заявил он.

Аналитики пытались выпытать у Кука больше подробностей, но он не предложил ничего особенного.

"Наш образ действий, если хотите, всегда заключался в том, чтобы делать работу, а потом говорить о работе, и не выходить за рамки. И мы собираемся придерживаться этого и в этом случае. Но у нас есть несколько невероятно интересных вещей, о которых мы расскажем позже в этом году" , - добавил гендиректор компании.

Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Помимо этого американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.