СБУ установила личности четырех окупантов, которые убивали гражданских на Киевщине

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личности 4-х российских захватчиков, которые во время оккупации Киевской области забивали гражданскими палками и выводили их на расстрел, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности установила личности еще четырех российских оккупантов, совершавших военные преступления против гражданского населения в период оккупации Киевской области" , — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о:

⁠майора Александра Васильева — помощника командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;

⁠майора Алексея Булгакова — командира мотострелковой роты этой же воинской части РФ;

младшего лейтенанта Георгия Раднатарова — командира разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;

рядового Дугара Шожоева – военнослужащего 5-й отдельной танковой бригады России.

В феврале-марте 2022 года российские оккупанты участвовали в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов и осуществляли массовые репрессии против местного населения.

Во время одного из таких инцидентов в селе Богдановка оккупанты под командованием Булгакова и Васильева заставили рядового Шожоева вывести местного жителя из собственного дома для проведения допроса. Следующим действием захватчиков был вывоз мужа в застенку, которую они создали в увлеченной школе.

В условиях застенки русские военные жестоко избили потерпевшего, гасили окурки на его теле и угрожали убийством. Целью таких действий было выбить из него "признание" в причастности к движению сопротивления в регионе.

Неудачный результат "допроса" побудил Булгакова и Васильева указать Шожоеву продолжать пытки, причем ему было "назначено" 10 ударов палкой.

Другой участник событий, Раднатаров, в марте 2022 года захватил жителя Бучи, связал ему руки и надел на голову мешок. Коварно подходя к потерпевшему, Раднатаров наводил на его голову ствол автомата, имитируя расстрел. Затем он угрожал топором и ножом.

Даже после таких пыток украинец не дал покориться оккупантам. После пыток его оставили раненым посреди улицы.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Васильеву, Булгакову и Шожоеву о подозрении за отдание приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, жестокое обращение с гражданским населением.

Кроме того, Раднатарову заочно уведомлено о подозрении за совершение жестокого обращения с гражданским населением.