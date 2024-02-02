Орбан объяснил, почему согласился на 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на то, что ему пришлось снять вето на 50 миллиардов евро помощи от ЕС для Украины из-за того, что политика загнали в тупик, сообщает Деловая столица.

Об этом Орбан заявил в эфире радиостанции Kossuth.

"Я был в тупике. Если бы это соглашение не было достигнуто и Венгрия продолжала бы использовать свое право вето, тогда 26 стран-членов согласились бы направить деньги в Украину и забрали бы средства, предназначенные для Венгрии, и отправили бы их также в Украину — почему бы это было хорошо?" , — отметил венгерский премьер.

В то же время Орбан в очередной раз подчеркнул, что между Украиной и РФ должны начаться мирные переговоры.

"Время на стороне россиян, и чем дольше продолжается война, тем больше людей погибает" , — считает премьер-министр Венгрии.

Как сообщалось, лидеры стран Европейского Союза объединились, чтобы заставить Орбана не блокировать решение финансовой помощи Украине.