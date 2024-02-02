DW: Продажа снарядов России выведет экономику КНДР из спада

Экономика КНДР выиграет от сделки с Россией о поставках оружия для войны РФ в Украине - это обеспечит толчок северокорейской экономике в условиях санкций, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Соглашение предусматривает передачу снарядов и баллистических ракет, что повышает финансовую стабильность Пхеньяна.

Ожидается, что в этом году КНДР, наиболее изолированное государство мира, впервые с допандемийных времен вернется к экономическому росту, поскольку поставки оружия для поддержки российского вторжения в Украину пополнят государственную казну", - пишет издание.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, с августа прошлого года Северная Корея осуществила 10 поставок оружия в Россию общим количеством около миллиона снарядов.

По другим данным, Пхеньян, в частности, передал российским военным баллистические ракеты. И Пхеньян, и Москва отрицают эти поставки.

Тайное соглашение между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом РФ Путиным, вероятно, будет еще больше стимулировать крошечную централизованную экономику Северной Кореи, которую Центробанк Южной Кореи оценивал в 2022 году в 24,5 млрд долл.

"Локдауны из-за COVID-19 и международные санкции, введенные в 2016 году из-за ядерной программы Пхеньяна, нанесли ущерб основному экспорту угля в Китай. Эти два кризиса усилили серьезные трудности в КНДР где 60% населения живет за чертой бедности.

Экономика приходила в упадок в течение последних пяти лет. Поэтому соглашение с Россией о поставках оружия поможет вернуться к положительному росту на уровне около 1% в 2024 году", - сказала DW руководитель отдела страновых рисков Fitch Solutions в Европе Анвита Басу.

Басу отметила, что ее прогноз является приблизительным, поскольку Пхеньян не отчитывается об экономических данных.

В прошлом году торговля Северной Кореи с Китаем - ее крупнейшим партнером - восстановилась до допандемического уровня в 2,3 миллиарда долларов (по данным Пекина), после резкого падения в период между 2016 и 2018 годами после введения санкций.

Оборонный сектор Северной Кореи является одним из крупнейших работодателей страны, в нем работает около двух миллионов работников из 26-миллионного населения. Сектор вносит значительный вклад в экономику страны вместе с сельским хозяйством.

Сначала будучи лишь поставщиком для собственной армии, Северная Корея нашла нескольких ключевых зарубежных клиентов для своего оружия и боеприпасов - в основном это страны бывшего СССР или страны Африки к югу от Сахары, пишет DW.

Несмотря на важность оборонного сектора, Басу скептически относится к тому, что рядовые жители КНДР получат выгоду от российского соглашения о поставках оружия.

Ожидается, что КНДР получит прибыль в размере не менее 1 миллиарда долларов от продажи артиллерийских снарядов России, сообщило на этой неделе агентство Bloomberg.