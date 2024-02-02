В МИД РФ отреагировали на планы Эквадора помочь Украине с военной техникой

Эквадор планирует передать США военную технику, которую Вашингтон затем отправит Украине. Однако в России истерически "осудили" это решение, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает Reuters.

Помощь Украине

В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона об обмене старой военной техники на современное американское оборудование стоимостью 200 миллионов долларов.

Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат из Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы помочь укрепить их силы на поле боя против России.

Истерика в России

Захарова сообщила, что решение Эквадора было принято якобы под давлением внешних сил.

"Такое безрассудное решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением со стороны внешних заинтересованных сторон" , - сказала она.

Она добавила, что партнеры РФ хорошо осведомлены о положениях контрактов, которые якобы предусматривают обязательства использовать поставляемое оборудование в заявленных целях и не передавать его третьему лицу без получения соответствующего согласия российской стороны.

Власти Эквадора заявили, что РФ не рекомендовала замену оборудования, но они считали, что в любом случае имеют на это право.

Что может получить Украина

Официально власти Эквадора не сообщили, что планируют передать США. Однако, согласно публичной информации, армия Эквадора имеет в своем строю советскую технику:

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" - 18 штук;

Зенитный ракетный комплекс "Оса" - 10 штук;

Зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 и ЗПУ-2 - 128 штук;

Зенитная установка ЗУ-23 - 34 штуки;

Вертолет Ми-8 - 3 штуки;

Вертолет Ми-171Е - 2 штуки;

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2" и "Игла".

Задержки с финансированием помощи Украине

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

При этом The Guardian сообщает, что Конгресс США в шаге от заключения соглашения по возобновлению помощи для Украины.