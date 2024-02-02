СБУ: Пророссийского блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы заочно приговорили пророссийского блогера Юрия Подоляку, который наводил ракеты оккупантов на Николаев, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 годам тюремного заключения заочно осужден пророссийский блогер Юрий Подоляка. Злоумышленник скрывается в России и называет себя "главным спикером" в войне против Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно выполняет задания российских спецслужб по проведению информдиверсий...

Для наведения российского оружия злоумышленник формировал собственные сети информаторов на территории южного региона".

Подоляка ведет ютуб-канал с общей аудиторией более 3 млн подписчиков. Также, как указывает СБУ, под его "авторством" действует прокремлевский Телеграмм-канал, а также страницы "ВКонтакте" и в популярных мессенджерах.

"На этих интернет-ресурсах Подоляка оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства" , - подчеркивает СБУ.

Среди вражеских корректировщиков был экс-глава Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену.

Подоляка является уроженцем города Сумы, но в 2014 году он выехал в Россию. Его признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых государственная измена и пропаганда войны.

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