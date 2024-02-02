В Кабмине рассказали, куда направят 50 миллиардов евро от ЕС
Большую часть средств, которые Украина получит от Европейского Союза, направят в поддержку государственного бюджета Украины, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Также глава правительства сообщил, как распределят средства:
- 39 млрд евро будут направлены на поддержку государственного бюджета Украины;
- 8 млрд евро предусмотрено в виде специального инвестиционного инструмента.
"Программа Ukraine Facility – это не только деньги, но и трансформация нашей страны. Это план по внедрению европейских правил и норм, которые приближают нас к членству в ЕС", – подчеркнул Шмигаль.
Кроме того, европейские лидеры подтвердили намерение продолжать военную поддержку Украины.
"Также уже в марте мы рассчитываем на создание отдельного инструмента для Украины в рамках Европейского фонда мира. Речь идет о 20 млрд евро именно военной поддержки на следующие 4 года", – добавил премьер.
Напомним:
1 февраля лидеры стран-членов ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в рамках проекта Ukraine Facility.