В школах Ужгорода вводят карантин: что произошло

С понедельника, 5 февраля, в общеобразовательных учреждениях Ужгорода независимо от формы собственности введут карантин. Пока — до 9 февраля, сообщает Деловая столица.

Такое решение было принято на заседании противоэпидемической комиссии со ссылкой на Ужгородский городской совет.

"В настоящее время фиксируется резкое осложнение эпидситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде — в течение недели зарегистрировано 1985 случаев заболеваний, по сравнению с прошлой неделей это больше на 69,5%, также отмечают циркуляцию COVID-19 и гриппа типа А и В. Больных детей — 55 ,5% среди заболевших заболеваемость детей-школьников выросла в 2,3 раза. На 36,3% возросло количество госпитализированных в медучреждения" , — говорится в информации.

Карантин будет относиться также к городским художественным, спортивным школам, за исключением индивидуальных занятий. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

В следующую пятницу, 9 февраля, комиссия соберется, чтобы проанализировать ситуацию с заболеваемостью и принять решение – либо о продлении карантинных мер, либо об их отмене.