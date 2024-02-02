Литва передала Украине еще одну партию военной помощи
Литва передала Украине еще одну партию военной помощи с системами детонации и боеприпасами к гранатометам, сообщает Европейская правда.
Об этом объявило Министерство обороны Литвы.
В пакет вошло более тысячи боеприпасов к шведскому ручному противотанковому гранатомету "Карл Густав", а также системы дистанционной детонации RISE-1.
"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка для Украины – это инвестиция в собственную безопасность. Значительную часть нашей последней поддержки мы направляем на "коалицию по разминированию", организованную Литвой", – отметил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Напомним, в конце 2023 года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.
Недавно Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в прифронтовых областях Украины, а Литва предоставила дополнительные полмиллиона евро и взяла на себя ответственность за реализацию проекта.