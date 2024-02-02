Генштаб: Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага
За минувшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений, авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения россиян, ракетные войска нанесли 3 удара по складам боеприпасов врага, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 февраля.
Враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные гражданская инфраструктура.
На Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки недалеко от Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак возле Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.
На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 6 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.