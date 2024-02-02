Зеленский провел заседание Ставки: обсудили 5 вопросов
Президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, где обсудили украинское производство дронов, снарядов, ситуацию на фронте, энергетику и строительство фортификационных сооружений, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
"Провел заседание Ставки. Сегодня пять вопросов. Первое - украинское производство дронов.
План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение. Доклады - вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.
Всего на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает".
Вторым вопросом президент назвал снаряды: производство и импорт. Об этом заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова.
Третье - на ставке обсудили ситуацию на фронте:
"Все ключевые направления. Авдеевка - особенно сложно".
Докладывали главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям - Москалев, Сырский.
Четвертый вопрос - фортификации:
"Наращивание фортификационных сооружений". Заслушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансированию и министра обороны по срокам выполнения задач.
И пятый вопрос на ставке - энергетика:
"Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги. Подробные доклады. Правительство - Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании - Чернышов, Кудрицкий".
Отмечается, что этот отопительный сезон Украина проходит стабильно.