Зеленский провел заседание Ставки: обсудили 5 вопросов

Президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, где обсудили украинское производство дронов, снарядов, ситуацию на фронте, энергетику и строительство фортификационных сооружений, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Провел заседание Ставки. Сегодня пять вопросов. Первое - украинское производство дронов.

План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение. Доклады - вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.

Всего на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает".

Вторым вопросом президент назвал снаряды: производство и импорт. Об этом заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова.

Третье - на ставке обсудили ситуацию на фронте:

"Все ключевые направления. Авдеевка - особенно сложно".

Докладывали главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям - Москалев, Сырский.

Четвертый вопрос - фортификации:

"Наращивание фортификационных сооружений". Заслушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансированию и министра обороны по срокам выполнения задач.

И пятый вопрос на ставке - энергетика:

"Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги. Подробные доклады. Правительство - Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании - Чернышов, Кудрицкий".

Отмечается, что этот отопительный сезон Украина проходит стабильно.