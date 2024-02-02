Зеленский: В Украину прибыли еще две системы ПВО, которые "сбивают все"

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 2 февраля сообщил, что в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны, которые "сбивают все", сообщает Украинская правда.

Оэтом говорит обращение Зеленского

"И главная новость на сегодняшний день – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы – которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день".

Также Зеленский сообщил, что Украина постепенно готовит международную работу на следующие недели.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, где обсудили украинское производство дронов, снарядов, ситуацию на фронте, энергетику и строительство фортификационных сооружений.