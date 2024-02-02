WP: Украина сообщила США о предстоящем увольнении Залужного

Администрация президента Украины Владимира Зеленского сообщила в Белый дом о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили источники The Washington Post, осведомленные с вопросом.

Официально Белый дом не поддержал, однако и не возразил по поводу запланированного снятия с должности генерала Валерия Залужного, заявив, что это суверенный выбор президента Владимира Зеленского, сообщили источники.

"Увольнение Залужного, одной из самых популярных фигур в украинском обществе, может повлиять на моральное состояние войск и поколебать доверие западных доноров, поскольку военные Украины пытаются отразить наступление российских войск. Он (Залужный, — "ДС") и Зеленский имеют разные взгляды на стратегии преодоления неудач на поле боя" , — отмечает издание.

Журналисты также подчеркнули, что раннее предупреждение дает Белому дому возможность побудить Зеленского пересмотреть ключевое решение об увольнении Залужного.

Напомним, в CNN ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский может объявить об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уже в ближайшие дни. После этого должен быть назначен новый главком ВСУ.