WP: Украина сообщила США о предстоящем увольнении Залужного
Администрация президента Украины Владимира Зеленского сообщила в Белый дом о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили источники The Washington Post, осведомленные с вопросом.
Официально Белый дом не поддержал, однако и не возразил по поводу запланированного снятия с должности генерала Валерия Залужного, заявив, что это суверенный выбор президента Владимира Зеленского, сообщили источники.
"Увольнение Залужного, одной из самых популярных фигур в украинском обществе, может повлиять на моральное состояние войск и поколебать доверие западных доноров, поскольку военные Украины пытаются отразить наступление российских войск. Он (Залужный, — "ДС") и Зеленский имеют разные взгляды на стратегии преодоления неудач на поле боя", — отмечает издание.
Журналисты также подчеркнули, что раннее предупреждение дает Белому дому возможность побудить Зеленского пересмотреть ключевое решение об увольнении Залужного.
Напомним, в CNN ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский может объявить об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уже в ближайшие дни. После этого должен быть назначен новый главком ВСУ.