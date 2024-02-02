Власти Румынии договорились с фермерами и перевозчиками о прекращении протестов

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и представители румынских фермеров и перевозчиков 2 февраля подписали соглашение о прекращении протестов на фоне аналогичных акций в других европейских странах, сообщает Европейская правда.

Согласно соглашению между румынским правительством и фермерами, 5 февраля при премьере страны создадут межведомственный комитет "для анализа и поиска наилучших решений относительно требований протестующих". В состав комитета войдут представители профильных министерств Румынии, а также фермеров и перевозчиков.

"Целью комитета является урегулирование претензий фермеров и перевозчиков и разработка конкретных предложений по решению проблем в соответствующих секторах экономики", – говорится в пресс-релизе правительства Румынии.

Этот компромисс следует за объявленным на прошлой неделе пакетом мер, который предусматривает ряд субсидий и выплат румынским фермерам и дальнобойщикам.

Фермеры в Румынии с прошлого месяца спорадически блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, требуя субсидий и защиты от влияния украинского импорта.

Впрочем, аналогичные фермерские протесты происходят в ряде стран Европы.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.