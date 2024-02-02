СМИ: Болгария начала передачу своих бронетранспортеров Украине

Сотня бронетранспортеров, которые Болгария бесплатно предоставила Украине по решению Народного собрания (парламента), уже переправляются в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении издания "БГНЕС".

В конце ноября прошлого года депутаты решили принять проект закона о ратификации соглашения между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники.

Еще недавно министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что бронетранспортеры еще находятся в Болгарии, поскольку их транспортировка в Украину обойдется госбюджету достаточно дорого.

"Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто их куда загрузит, куда они пойдут. Это очень серьезная логистическая операция" , — уточнял он, а затем прокомментировал, что сумма за транспортировку большая, но для страны она все равно будет терпима.

Как сообщалось, 22 ноября 2023 года Национальное собрание Болгарии окончательно одобрило соглашение о передаче Украине 100 списанных бронетранспортеров, принадлежавших болгарскому Министерству внутренних дел.