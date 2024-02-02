Российские войска атаковали Полтавскую область, есть попадания
Вечером 2 февраля российские войска атаковали Полтавщину, есть попадания в Миргородском районе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает председатель ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы.
"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет".
Воздушные силы сообщали, что на Миргород летела российская ракета.