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Российские войска атаковали Полтавскую область, есть попадания

Российские войска атаковали Полтавскую область, есть попадания
Фото: Mil.ru

Вечером 2 февраля российские войска атаковали Полтавщину, есть попадания в Миргородском районе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает председатель ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет".

Воздушные силы сообщали, что на Миргород летела российская ракета.

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