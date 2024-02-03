Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Белый дом.

Американский лидер отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании "беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".

"Раньше сегодня (в пятницу, - ред.) я присутствовал на достойном возвращении (тел, - ред.) этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей" , - сказал он.

Байден заявил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики "используют для нападения на американские войска".

"Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться по времени и в местах, которые мы выберем" , - говорится в заявлении американского президента.

При этом Байден добавил, что Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке "или где-нибудь еще в мире".

"Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы причините вред американцу, мы ответим" , - подчеркнул он.

Авиаудары США в ответ на удар по базе в Иордании

Ранее сообщалось, что 28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.

В Минобороны Штатов отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время". Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.

Вечером 2 февраля стало известно, что иранские объекты в Сирии атаковали с воздуха американские силы. В Центральном командовании Воздушных войск США заявили о задачах авиаударов в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним ополченцев - по более чем 85 целям.

Военные США добавили, что объекты, по которым были нанесены удары, включали: командно-контрольные оперативные центры, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты логистики и цепи снабжения боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые "способствовали нападениям на силы США и коалиции".