Ситуация на фронте: за сутки более 70 боевых столкновений

За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. В целом враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 9 вражеских дронов.

Авиационным ударам подверглись: Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.