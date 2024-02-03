Уничтожены еще почти 900 оккупантов и десятки единиц техники
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 15 дронов, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 387940 (+880) человек ликвидировано;
- танков - 6341 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед.;
- артиллерийских систем - 9300 (+26) ед.;
- РСЗО - 979 (+1) ед.;
- средства ПВО - 663 ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед.;
- крылатые ракеты - 1846 ед.;
- корабли/катера - 24 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед.;
- специальная техника - 1473 (+3) ед.