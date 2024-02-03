Уничтожены еще почти 900 оккупантов и десятки единиц техники

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 15 дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили: