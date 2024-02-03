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Уничтожены еще почти 900 оккупантов и десятки единиц техники

Уничтожены еще почти 900 оккупантов и десятки единиц техники
Фото: wikimedia.org

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 15 дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 387940 (+880) человек ликвидировано;
  • танков - 6341 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем - 9300 (+26) ед.;
  • РСЗО - 979 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 663 ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 1846 ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед.;
  • специальная техника - 1473 (+3) ед.

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