В Сумской области запретили движение по дорогам в приграничье: список
В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ, сообщает РБК-Украина.
"Во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Список дорог
- Рыжевка - Будки;
- Будки -Искрисковщина;
- Бессалевка -Искрисковщина;
- Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;
- Павловка - Екатериновка - Ободы;
- Ободы - Степное - Первое Мая;
- Степное - Первое Мая - Константиновка;
- Кондратовка - Андреевка;
- Андреевка - Алексеевка;
- Беловоды - Водологи - Новониколаевка;
- Мирополье - Миропольское;
- Миропольское - Проходы - Турья;
- Мирополье - Миропольское - Великий Прикол;
- Турья - Степок;
- Угроиды - Степок;
- Михайловское - Степок;
- Покровское - Степок;
- Покровка - Михайловка;
- Покровка - Поповка -Высокое;
- Покровка - Краснополье;
- Рясное - Майское - Мезеновка;
- Порозок – Поповка;
- Александровка - Пономаренки.
Ограничения в движении на остальных дорогах
На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано:
- с 8.00 до 17.00 до мая 2024;
- с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года.
Ситуация в Сумской области
В последнее время ситуация в приграничье Сумской области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.
А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.
Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.