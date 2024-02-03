Дуда выразил сомнение в том, что Трамп будет мягким к Путину

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину, сообщает Европейская правда.

Об этом Дуда сказал в интервью Kanal Zero.

Дуду спросили о заявлении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах Америка может получить президента, который "будет добрее к Москве, чем к Киеву".

"Я встречался с президентом Дональдом Трампом, он своеобразный, очень жесткий человек, я бы сказал, жесткий боец, очень опытный в жестком бизнесе", – сказал президент Польши.

В то же время он поставил под сомнение утверждение о том, что Дональд Трамп "будет мягким к Владимиру Путину и его имперским устремлениям".

Дуда также считает, что Польше следует работать над тем, чтобы Трамп был убежден, что американское присутствие и американское влияние в этой части Европы являются важными, в том числе в экономическом смысле.

"Мы являемся большой страной, с которой стоит иметь торговые отношения и стоит иметь здесь компании. В этом регионе есть 120 миллионов потенциальных потребителей, которые могут покупать американские товары, которые могут пользоваться американским газом, и не стоит отдавать нас под российское влияние и иметь все это из России", – отметил Дуда.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон заявил, что стратегия президента России Владимира Путина ждать возвращения Дональда Трампа в Белый дом является очередным просчетом Кремля.

А глава МИД Латвии отметил, что Трамп говорит о безопасности то же, что Джо Байден и Барак Обама.