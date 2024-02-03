В Украине второй раз за день объявлена тревога из-за взлета носителя "Кинжалов" (Обновлено)

Днем 3 февраля по всей Украине дважды объявляли тревогу из-за взлета российских носителей "Кинжалов", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По данным военных, МиГ-31К взлетел с аэродрома Моздок.

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Через 30 минут тревогу отменили.

Обновлено: Еще через 35 минут, в 12:55, россияне опять подняли МиГ в воздух - на этот раз с аэродрома Саласлейка.

Тревога звучала 20 минут.