В Украине второй раз за день объявлена тревога из-за взлета носителя "Кинжалов" (Обновлено)
Днем 3 февраля по всей Украине дважды объявляли тревогу из-за взлета российских носителей "Кинжалов", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы.
По данным военных, МиГ-31К взлетел с аэродрома Моздок.
Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Через 30 минут тревогу отменили.
Обновлено: Еще через 35 минут, в 12:55, россияне опять подняли МиГ в воздух - на этот раз с аэродрома Саласлейка.
Тревога звучала 20 минут.