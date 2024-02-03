СМИ: Британия готовится к пуску ядерной ракеты

Великобритания готовится к первому с 2016 года испытательному пуску ядерной ракеты с подводной лодки HMS Vanguard, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает The Sun.

Лодка может нести до 16 ракет Trident 2 D5, каждая из которых более чем в 20 раз выше мощности бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны. Максимальная дальность полета американских ракет Trident составляет около 12 тысяч километров.

Запуск одной небоевой ракеты будет осуществлен в 90 км от восточного побережья США. Она должна пройти около 6 тысяч километров до падения в воды Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.