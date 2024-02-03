Дуда сделал новое заявление после своих высказываний о Крыме

Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Дуды в Twitter (X).

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением" , - отметил польский президент.

Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.

"Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину, против агрессии и жестокого империализма" , - подчеркнул он.

Что сказал Дуда о Крыме

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен, сможет ли Украина деоккупировать Крым. Но, по его мнению, Украине удастся вернуть Донецк и Луганск. Дуда назвал Крым "особым местом", в том числе и по историческим причинам.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул, что Крым - это территория Украины, а деоккупация полуострова - "наша общая задача и обязательства перед свободным миром".