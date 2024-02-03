Эстония передала Украине новую партию военной помощи с Javelin
В Украину поступил новый пакет помощи от Эстонии, в который вошли противотанковые системы Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное снаряжение, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Эстонии.
Точное количество вооружения, время прибытия и местоположение не разглашают из соображений безопасности.
"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники", – сказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
"Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока наступит победный конец", – добавил Певкур.
На этой неделе министры обороны Европейского Союза договорились выполнить свое обещание прислать Украине один миллион снарядов.
По словам Певкура, Эстония также способствует выполнению обещания дополнительными тысячами снарядов.
С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или около 1,4% валового внутреннего продукта.
Правительство Эстонии в декабре одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии на сумму 80 млн евро.