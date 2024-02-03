ОВА: В Кривом Роге частично вернули свет и отопление после обстрела

В Кривом Роге уже заживили большинство домов, оставшихся без света после атаки РФ 3 февраля. Хотя более двух тысяч абонентов все еще остаются без света, а 1300 домов без отопления, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Кривом Роге уже заживили большинство домов, которые остались без света после ночной атаки дронами. До сих пор отключены 2500 абонентов", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, запустили и более двух десятков котельных.

"Еще в нескольких над этим работают сейчас. Без тепла - более 1300 домов. Возобновили электроснабжение больниц и транспорта", - констатировал Лысак.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить разбитое врагом.

"Пока сеть стабилизируют, введены графики аварийных отключений", - добавил он.

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. Из-за обстрела в ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек.

Что касается Кривого Рога, то здесь без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. По состоянию на 7:00 утра 7500 абонентов оставались без света в Металлургическом районе города. Энергетики ввели аварийные отключения света.