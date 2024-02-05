Санкции ЕС к годовщине вторжения станут самыми слабыми – журналист

Европейский союз готовит новый санкционный пакет к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но этот пакет, как ожидается, станет самым слабым из вводимых ЕС против РФ с начала войны.﻿ Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

По данным журналиста, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из запрета на выдачу виз и замораживания активов около 250 физическим и юридическим лицам.

"Чтобы совпасть со второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину, это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет на сегодняшний день" , - подытожил Йозвяк.

13-й пакет санкций против РФ

Европейский союз еще в январе приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов ЕС, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Согласно данным Politico, в ходе обсуждения предлагалось, чтобы под санкции попала российская алюминиевая продукция. А Чехия хотела включить в санкционный пакет ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.